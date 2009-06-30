Янукович погрожує зірвати завтрашнє засідання ВР

Позачергове засідання парламенту, ініційоване БЮТ на середу, 1 липня, не відбудеться, якщо Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не погодиться з вимогою Партії регіонів негайно підняти зарплати і пенсії для найбідніших громадян України.

Про це йдеться у заяві лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, текст якої переданий агентству УНІАН.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що на цій позиції його політична сила стоїть твердо і непохитно. “І ще раз підкреслюємо – без негайного полегшення дуже тяжкого матеріального стану незахищених людей жодних інших рішень парламент приймати не буде. Або ця Верховна Рада здатна змусити уряд Тимошенко підвищити зарплати і пенсії мало імущим - або її треба розігнати. Жодних компромісів тут бути не може”, - сказав він.