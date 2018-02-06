Сьогодні відкрилась восьма сесія Верховної Ради

Згідно з календарним планом, поточна парламентська сесія триватиме до 20 липня.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив восьму сесію парламенту VIII скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в урочистому відкритті сесії взяли, зокрема, члени уряду на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, керівники центральних органів виконавчої влади, представники судової влади, а також глави дипломатичних представництв іноземних держав.

Читайте такожДо Виборчого кодексу надійшло більше поправок, ніж до "судової реформи" - ПарубійПісля оголошення Парубієм про відкриття сесії у залі пролунав Державний Гімн України.

Згідно з календарним планом, поточна сесія триватиме до 20 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним сесії передбачається дати доручення Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя щодо підготовки для термінового розгляду низки законопроектів про Вищий антикорупційний суд та про внесення змін до закону “Про судоустрій і статус суддів” у зв'язку з прийняттям закону “Про Вищий антикорупційний суд”.

Сьогодні депутати також розглянуть два законопроекти, які стосуються відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги, а також особливостей фінансового контролю окремих категорій осіб.

Крім того, депутати розглянуть низку питань щодо економічної політики, серед яких законопроект про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю, а також питання про внесення змін до деяких законів щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків.