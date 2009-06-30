Полетіла голова кіровоградського губернатора

На офіційному сайті Президента України оприлюднено указ про звільнення Василя МОЦНОГО з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації та розпорядження про звільнення Михайла КРИЖАНОВСЬКОГО з посади голови Голованівської районної державної адміністрації Кіровоградської області.

Згідно з текстами документів, рішення про звільнення В.МОЦНОГО і М.КРИЖАНІВСЬКОГО прийнято за неналежне виконання вимог статті 119 Конституції України щодо забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, на той час прокурором Голованівського району Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства в Кіровоградській області загинув місцевий житель - 53-річний Валерій Олійник.

27 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО на з’їзді партії «Наша Україна» повідомив, що звільнив зі своїх посад голову Кіровоградської ОДА В.МОЦНОГО і голову Голованівської РДА М.КРИЖАНІВСЬКОГО.