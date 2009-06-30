Янукович сьогодні мав розмову з Тимошенко

Фракція Партії регіонів делегувала своїх представників у робочу групу для розробки законопроекту щодо фінансування підготовки Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це повідомив журналістам лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Сьогодні відбулось засідання президії фракції Партії регіонів, де було обговорено тактику дій фракції на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради, що має відбутися 1 липня.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що необхідно вирішувати “вкрай важливі для держави питання”, насамперед, це фінансування підготовки Євро-2012.

Як повідомив В.ЯНУКОВИЧ, фракція Партії регіонів делегувала своїх представників у робочу групу Кабінету міністрів України, яка зараз доопрацьовує цей проект закону. “Ми наполягаємо, щоб у цій робочій групі були представники усіх регіонів, а також Національного банку і представник Президента України ”- додав він. За його словами, “сьогодні вранці на цю тему у нас відбулася розмова з прем’єр-міністром ТИМОШЕНКО”.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ наголосив на тому, що “спочатку треба розглянути питання щодо підвищення рівня заробітної плати і прожиткового мінімуму”. “І ми подивимось, які фракції не підтримають цей закон”, - сказав він.

Лідер Партії регіонів зауважив, що сьогодні “на президії фракції ми вирішили наполягати на попередньому нашому рішенні щодо негайного ухвалення закону про прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату”. “Ми прагнемо, щоб цей закон набув чинності вже з 1 липня”, - додав він.