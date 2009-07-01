Тимошенко прийшла в Раду
10:07, 01 липня 2009Політика
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Триває погоджувальна рада
У Верховній Раді станом на 10:00 триває погоджувальна рада керівників фракцій.
За деякою інформацією, в парламенті також присутня прем’єр-міністр Юлія Тимошенко. Принаймні, кортеж прем’єра стоїть під стінами Верховної Ради.
Тим часом, депутати фракції Партії регіонів блокують трибуну і президію ВР.
Як відомо, у середу, 1 липня, мало відбутися позачергове засідання парламенту.
БЮТ планував здійснити кадрові призначення, однак Партія регіонів наполягає на ухваленні рішення про підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати.
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