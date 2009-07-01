Тимошенко прийшла в Раду

У Верховній Раді станом на 10:00 триває погоджувальна рада керівників фракцій.

За деякою інформацією, в парламенті також присутня прем’єр-міністр Юлія Тимошенко. Принаймні, кортеж прем’єра стоїть під стінами Верховної Ради.

Тим часом, депутати фракції Партії регіонів блокують трибуну і президію ВР.

Як відомо, у середу, 1 липня, мало відбутися позачергове засідання парламенту.

БЮТ планував здійснити кадрові призначення, однак Партія регіонів наполягає на ухваленні рішення про підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати.

Українська правда