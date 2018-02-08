Холодницький: Антикорупційний суд не зможе запрацювати у 2018 році

За словами керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, цей суд потрібен "не сьогодні, а вчора".

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький вважає, що Антикорупційний суд не зможе запрацювати у 2018 році. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з керівником Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником прес-конференції.

Читайте такожАнтикорупційний суд в Україні має бути створений до виборів - посол ЄС«Перше питання, за яке ми найбільше переживаємо, це створення та початок функціонування Антикорупційного суду, адже приклади, які є у світі, вони підтверджують, що цей суд потрібен. Я не є таким оптимістом, як Артем Сергійович (Ситник), і бачу темпи голосування закону та обговорення. І знаючи українські реалії, я боюсь, що цей суд не зможе запрацювати у 2018 році, на жаль», - заявив Холодницький.

«Я бачу це по конкурсній системі. Конкурси в Антикорупційний суд, напевно, будуть більш складними, ніж в Антикорупційну прокуратуру, де за наслідками третього етапу конкурсу ми із 300 чоловік лише обрали чотирьох. Уявіть, яка буде ситуація з обранням суддів. Це час, якого в нас немає», - сказав керівник САП.

За його словами, цей суд потрібен, і він потрібен "не сьогодні, а вчора".

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд. Також глава держави зареєстрував у ВР проект закону про внесення змін до закону ”Про судоустрій і статус суддів” у зв`язку з ухваленням закону ”Про Вищий антикорупційний суд”. Обидва законопроекти визначені як невідкладні.

Громадські організації та міжнародні партнери України, в тому числі Міжнародний валютний фонд, розкритикували президентські законопроекти через їхню невідповідність рекомендаціям Венеціанської комісії, зокрема в питанні забезпечення незалежності відбору суддів.

Крім того, в парламенті зареєстровано альтернативні депутатські законопроекти №№ 7440-1, 7440-2, 7440-3, 7440-4.

Створення антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці України та її ключового кредитора - МВФ.

7 лютого Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції визнав таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, президентський проект закону про Вищий антикорупційний суд № 7440 та рекомендує ухвалити його в першому читанні.