Антикорупційний суд: Порошенко назвав імплементацію висновків Венеційської комісії "питанням юридичних експертів"

Президент України повідомив, що провів «дуже багатообіцяючі» зустрічі з керівництвом МВФ та Світового банку.

Президент України Петро Порошенко заявляє про наявність політичної волі створити Антикорупційний суд, проте імплементація висновків Венеціанської комісії у проекті відповідного закону є «питанням юридичних експертів».

Про це Порошенко сказав під час інтерактивної сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?» на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Читайте такожПорошенко назвав "абсолютно блискучим" діалог з ТрампомПорошенко запевнив, що боротьба з корупцією є пріоритетом його президентства.

«Я організовую боротьбу з корупцією в Україні не у зв'язку з візовою лібералізацією і траншами МВФ, а тому, що боротьба з корупцією – пріоритет мого президентства», - сказав він.

«Я створив незалежні антикорупційні інституції: НАБУ, САП, які ефективно функціонують разом з іншими інституціями та приносять перші багатообіцяючі результати. Вони знаходять підтримку як з боку міжнародних партнерів, так і всередині країни», - заявив президент.

За словами Порошенка, в Україні запроваджено судову реформу з повним перезавантаженням Верховного суду і судової системи.

«22 грудня я ініціював у парламенті (створення – УНІАН) нового Антикорупційного суду як завершальної структури для незалежної антикорупційної системи», - зауважив він.

За словами Порошенка, він провів «дуже багатообіцяючі» зустрічі з керівництвом МВФ та Світового банку.

«З політичної точки все зрозуміло: ми маємо політичну волю, і рішення (про створення Антикорупційного суду – УНІАН) вже ухвалене. З юридичної точки зору, дискусія щодо того, як імплементувати рекомендації та поради Венеціанської комісії, - це питання юридичних експертів. Ми сподіваємося зробити це якнайшвидше», - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року Порошенко вніс до парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд. Також глава держави зареєстрував у ВР проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищий антикорупційний суд". Обидва законопроекти визначені як невідкладні.

Створення Антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці з Україною її ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду.

У МВФ заявили, що пункти президентського законопроекту суперечать зобов'язанням України перед міжнародними партнерами. У відповідь на що Порошенко зазначив, що проект закону про Вищий антикорупційний суд розроблено відповідно до Конституції України та згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії. Також у Світовому банку важають, що ухвалення закону про Антикорупційний суд у редакції, запропонованій Порошенком, є неприпустимим.