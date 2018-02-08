Немає такого політика, який може телефонувати мені і дати команду - Луценко

Луценко запевняє, що вміє казати "ні".

Президент Петро Порошенко телефонує до генпрокурора Юрія Луценка, коли цікавиться справами і просить обговорити ситуацію, що виникає.

Про це в інтерв’ю ТСН заявив Луценко, відповідаючи на запитання, чи телефонував глава держави з проханнями або закрити справу або пустити її на гальма.

"Ні, таких дзвінків ніколи не було. Президент і тоді, і зараз телефонує щодо справ, просить обговорити ситуацію, що виникає. Ну от ви мене щойно питали про Саакашвілі: "Дай мені юридичну довідку, на якому етапі", – розповів Луценко про характер питань від Порошенка.

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За його словами, президент також був в курсі процесу спецконфіскації коштів президента-втікача Януковича в сумі 1,5 млрд дол.

"Так, він знав кожен наш крок. І у силу своєї компетенції цікавився усім. Що дуже важливо. Потім ми разом з політиками, прем’єром, спікером, керівниками фракцій (говорили, - ред.) про використання цих коштів. Мені здається це також президентська робота", – сказав Луценко.

Він підкреслив, що "немає такого політика, який може телефонувати мені і дати команду або навіть прохання".

"Ні один телефон я не боюсь, ні один із цих дзвінків, які досі лунають, не змусять мене щось зробити. Я вмію казати "ні", - зазначив генпрокурор.

Також в інтерв'ю він повідомив, що після завершення судового процесу про державну зраду позбавленого звання президента України Віктора Януковича почнеться ще один судовий процес про розстріли майданівців.