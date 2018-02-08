Немає такого політика, який може телефонувати мені і дати команду - Луценко

13:18, 08 лютого 2018
Політика
163 0
Луценко розповів про свої контакти із політиками / фото УНІАН

Про це в інтерв’ю ТСН заявив Луценко, відповідаючи на запитання, чи телефонував глава держави з проханнями або закрити справу або пустити її на гальма.

"Ні, таких дзвінків ніколи не було. Президент і тоді, і зараз телефонує щодо справ, просить обговорити ситуацію, що виникає. Ну от ви мене щойно питали про Саакашвілі: "Дай мені юридичну довідку, на якому етапі", – розповів Луценко про характер питань від Порошенка.

Читайте такожЯ б не хотів відправляти Саакашвілі у грузинську в’язницю - Луценко

За його словами, президент також був в курсі процесу спецконфіскації коштів президента-втікача Януковича в сумі 1,5 млрд дол.

"Так, він знав кожен наш крок. І у силу своєї компетенції цікавився усім. Що дуже важливо. Потім ми разом з політиками, прем’єром, спікером, керівниками фракцій (говорили, - ред.) про використання цих коштів. Мені здається це також президентська робота", – сказав Луценко.

Він підкреслив, що "немає такого політика, який може телефонувати мені і дати команду або навіть прохання".

"Ні один телефон я не боюсь, ні один із цих дзвінків, які досі лунають, не змусять мене щось зробити. Я вмію казати "ні", - зазначив генпрокурор.

Також в інтерв'ю він повідомив, що після завершення судового процесу про державну зраду позбавленого звання президента України Віктора Януковича почнеться ще один судовий процес про розстріли майданівців.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Луценко і Порошенко#Луценко вказівки