Жоден із 90 нападів на представників ЗМІ за 2017 рік не розкритий - голова Спілки журналістів

На думку голови НСЖУ, у парламенті мають відбутися слухання щодо свободи слова та захисту журналістів.

Минулого року зафіксовано 90 випадків застосування фізичної сили до журналістів, але розкриваність цих злочинів перебуває на нульовому рівні.

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Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив голова Нацспілки журналістів України Сергій Томіленко, передає ТСН.

"Індекс фізичної безпеки журналістів, який ми ведемо, зафіксував за минулий рік 90 інцидентів застосування сили до журналістів. І ми фіксуємо нуль прецедентів покарання. І, відповідно, на сьогодні немає прогресу у розслідуванні вбивства Павла Шеремета", - сказав він.

Тому, на думку Томіленка, у парламенті мають відбутися слухання щодо свободи слова та захисту журналістів.

Нагадаємо, раніше голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко заявив, що 2017 рік став одним з найбільш тривожних в історії України в плані дотримання прав журналістів.