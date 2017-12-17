Голова Спілки журналістів назвав 2017 рік одним з найбільш тривожних для українських ЗМІ

Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко заявив, що 2017 рік став одним з найбільш тривожних в історії України в плані дотримання прав журналістів.

Про це передає NewsOne.

Сергій Томіленко нагадав, що коріння безкарності за напади на представників ЗМІ ростуть ще з часів Євромайдану, "тому що ми не маємо прецедентів, коли за це були покарані правоохоронці не тільки в Києві, але і в регіонах".

"Всі ці справи розсипаються. Крім цього у нас високий рівень фізичної агресії. Дуже турбує в 2017 році, це те, що саме влада, поліція, СБУ, політики почали дозволяти собі те, чого вони після Революції гідності зовсім не дозволяли. Тепер же вони приходять з обшуками, з певними претензіями ", - сказав Томіленко.

Він зазначив, що днями американський Комітет захисту журналістів вперше включив Україну в сумний індекс країн, де є заарештовані журналісти.

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"У нас є Василь Муравицький, житомирський блогер, він перебуває під арештом і йому пред'являється "державна зрада", "співпраця з країною агресором". Також маємо справу, коли Дмитро Василець отримав дев'ять років за те, що вони, з Тімоніним, нібито, налаштовували ютуб-канал "Новоросія", - розповів Томіленко.

Голова НСЖУ повідомив, що буквально вчора, 16 грудня, холдинг "Вести" заявив про те, що до них без належного юридичного забезпечення прийшли представники адміністрації по відчуженню майна. Піддаються тиску і інші ЗМІ.

"Учора керівництво телеканалу ZIK заявило про те, що люди, які входять в впливову ланку БПП (мається на увазі Гліб Загорій з дружиною Катериною - ред.) пропонували, або взяти в оренду на три роки канал, або викупити його. І на ці звинувачення ми не отримуємо належних аргументів", - зазначає Томіленко

На переконання глави НСЖУ, ключовою проблемою у стосунках влади і ЗМІ є брак публічності в позиції влади і правоохоронців. Їх нинішні аргументи часто не витримують критики, навіть при першому погляді, незважаючи на грізні звинувачення в "державній зраді" того ж Муравицького.

"У нас не вистачає цих комунікацій, певного суспільного діалогу і, відповідно, коли ми збираємо побитих журналістів, то Генпрокуратура відмовляється прийти і розповісти як вона їх захищає", - підсумував Томіленко.