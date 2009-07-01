Королевська: сьогодні наші внутрішні стандарти – це максимальні бар'єри

Комітет Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва звернеться до Міністерства економіки з пропозицією розробити варіанти квотування імпортного коксівного вугілля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, в комітеті розглядається пропозиція ввести ліцензування коксівного вугілля для того, щоб захистити український ринок і детінізувати його. «Якщо у нас на ринку присутній тільки підтвердженого походження товар, то у нас не буде профіциту вугілля в країні», - упевнена депутат.

Крім того, Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що сертифікація і стандартизація є серйозним захистом внутрішнього ринку, тому Україна виробляє продукцію такого рівня і якості, яка не є презентабельною на світових ринках.

«Сьогодні наші внутрішні стандарти – це максимальні бар`єри, затверджені законодавчо і узгоджені з СОТ», - сказала вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що такий державний протекціоністський захід трохи стримує імпорт коксівного вугілля на український ринок. «У нас немає аналогічних товарів на експорт. У нас немає товарів, які можуть мати достатній для експорту рівень якості», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА. Тому, на її думку, необхідно підтримати національних виробників.