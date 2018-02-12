Очевидці про затримання Саакашвілі: повезли у невідомому напрямку люди в камуфляжі та балаклавах

Соратники стверджують, що це співробітники УДО.

Лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі, про затримання якого повідомив його соратник Давид Сакварелідзе, повезли в невідомому напрямку люди в камуфляжі та балаклавах.

Про це журналістам повідомили очевидці подій.

Один з них продемонстрував запис на своєму мобільному телефоні, на якому видно, як біля ресторану зупинилися три білих мікроавтобуси Volkswagen, з них вийшли люди в балаклавах та в спецуніформі, затримали Саакашвілі, посадили його в один з мікроавтобусів і повезли в невідомому напрямку.

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Соратники Саакашвілі заявляють, що впізнали деяких осіб, які затримали Саакашвілі. Вони стверджують, що це співробітники Управління державної охорони, які минулої п'ятниці вже намагалися затримати Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе написав у Facebook: "Міхеїла Саакашвілі затримали в ресторані "Сулугуні" (провулок Музейний, 10): три буси "Фольксваген", номерні знаки АА (номер одного з них - АА0121СН). Всі їдемо туди!". Разом з тим, Сакварелідзе не уточнив, представники якої правоохоронної структури проводили затримання.

У Генеральній прокуратурі України заявили, що не причетні до затримання Саакашвілі. Речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян на запитання УНІАН, чи брали участь представники ДПСУ у затриманні Саакашвілі, відповів: "Поки не можу сказати. У мене немає інформації".