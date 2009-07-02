Тимошенко шукатиме всі можливі компроміси з Януковичем

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує на компроміс із фракцією Партії регіонів у разі необхідності подолання вето Президента щодо Бюджетного кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час засідання Ради голів сільських і селищних рад при Кабінеті міністрів.

«Я шукатиму всі можливі компроміси з Партією регіонів, яка не голосувала за цей Бюджетний кодекс, для того, щоб вони разом із нами подолали вето», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також закликала голів сільських і селищних рад, які представляють Партію регіонів, звернутися з відповідним проханням до лідера партії Віктора ЯНУКОВИЧА у зв`язку з гострою необхідністю ухвалення й набуття чинності прийнятого Верховною Радою Бюджетного кодексу.

«Але якщо вони не прислухаються й не зроблять те, що потрібно сьогодні вам, сільським громадам, і те, що потрібно країні – в цьому випадку ми підемо іншим шляхом. Ми вноситимемо проект бюджету, в якому робитимемо всі ці зміни. Це допускається, й ми не кинемо цю справу й доведемо її до завершення», - заявила голова уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО також закликала голів сільських і селищних рад звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням підписати прийнятий Бюджетний кодекс.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (нова редакція). «За» проголосували 232 народних депутати з 436, зареєстрованих у залі.

Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів. Майже у повному складі за цей закон проголосували фракції БЮТ, Блоку Литвина і КПУ, а з фракції НУ-НС його підтримали 33 народні депутати.

Цим законом передбачено формульний розрахунок трансфертів прямих взаємин між державним бюджетом і безпосередньо бюджетами сіл, селищ і міст районного значення.

Як зазначив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, цим законом передбачається наявність 12 тисяч бюджетів замість 700, які існують сьогодні.

Під час доповіді заступник міністра фінансів України Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ зазначив, що тепер «будуватимемо відносини безпосередньо, тобто безпосередньо з державного бюджету здійснюватиметься перерахування міжбюджетних трансфертів за рішенням Верховної Ради України» в конкретні села, селища й міста.

24 червня перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК повідомив, що в Секретаріаті Президента продовжується вивчення змін до Бюджетного кодексу України.

Висловлюючи свою думку про документ, О.ШЛАПАК зазначив, що у нього є великі побоювання з приводу того, що Мінфін може зіткнутися зі складнощами під час розрахунку місцевих бюджетів, число яких значно збільшується. «Мене особисто хвилює тільки одне: яким чином сьогодні Міністерство фінансів може розрахувати 13 тисяч бюджетів. На мою думку, організаційно вони це завалять, хоча, можливо, я не правий. Але якщо в нас величезні проблеми з розрахунком 700 бюджетів, то що робитимуть коли їх буде 13 тисяч?» – сказав О.ШЛАПАК.