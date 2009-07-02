Янукович обіцяє показати Тимошенко, де взяти реальні гроші

Завтра Партія регіонів пояснить політичним опонентам із влади, де взяти кошти на підвищення рівня прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної платні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні під час робочої поїздки до Луганська.

«Ми маємо усі розрахунки, які є доволі переконливими, щоб стверджувати, що сьогодні, відповідно до ситуації в державному бюджеті, питання підвищення мінімальної зарплатні і пенсії є реальним», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також повідомив, що завтра Партія регіонів проведе спеціальну прес-конференцію, де відповість на запитання, які ставлять опоненти з нинішньої влади щодо відсутності коштів в держбюджеті для ухвалення рішення про збільшення рівня прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

«Це все брехня! Гроші є реальні», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що завтра його політична сила у порядку денному позачергового засідання Верховної Ради ставитиме це питання першим.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 1 липня, Партія регіонів закликала керівництво держави “виправити помилку” та підвищити зарплати і пенсії для найбідніших громадян.

Раніше парламент відмовився ухвалити в другому читанні і в цілому проект закону про внесення змін до держбюджету на 2009 рік, що стосувався розмірів прожиткового мінімуму та зарплати, внесений членом фракції Партії регіонів Михайлом ПАПІЄВИМ. Ухвалення цього документа підтримали лише 212 народних депутатів із 406. Законопроектом передбачалося, що з 1 липня прожитковий мінімум становитиме 808 грн., а з 1 жовтня – 848 грн. При цьому пропонувалося з 1 липня встановити мінімальну заробітну плату на рівні 825 грн., з 1 жовтня – 864 грн., з 1 грудня - 900 грн.