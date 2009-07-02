Янукович розповість Ющенко і Тимошенко, як заощадити на виборах

Президент і прем’єр-міністр повинні погодитися на одночасне проведення в Україні президентських і парламентських виборів, що дасть змогу зекономити кошти в умовах кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні під час робочої поїздки у Луганськ.

На його думку, проведення окремо виборів до ВР і виборів президента є подвійними витратами.

«Це є неприпустимою розкішшю для економіки держави», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що рішення на одночасне проведення усіх виборів сьогодні залежить від двох людей в Україні: Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. “Партія регіонів вважає, що це є доцільно, це було б в інтересах бюджету, чесно стосовно країни і людей», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.