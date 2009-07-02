Хто більше програє на виборах - Ющенко, Янукович чи Тимошенко?

Проведення в Україні позачергових парламентських виборів за ситуації, коли уряд працює в умовах протидії як президентської вертикалі влади, так і опозиції, може посилити кризові явища в економіці.

Про це заявив заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ у коментарі, переданому УНІАН.

Зокрема, на його думку, тотальні перевибори приведуть, як мінімум, до дестабілізації соціально-політичної ситуації, а, як максимум, – до хаосу.

«Прийнято вважати, що головним ініціатором перевиборів виступає Президент Віктор ЮЩЕНКО, який прагне зберегти залишки свого впливу шляхом створення незначної, але власної фракції в оновленому парламенті. У той же час, перехід В.ЮЩЕНКА до парламенту з впливом, що не дозволяє йому претендувати на якісь серйозні позиції в країні, стане початком зміни політичної моделі комунікації. В цьому випадку, найімовірніше, затвердиться двопартійна модель. Проте ціна цього буде дуже високою – країна опиниться без легітимної, відповідальної влади. І в зв`язку з цим ще невідомо, хто більше постраждає у виборчій кампанії – команда В.ЮЩЕНКА, Віктора ЯНУКОВИЧА чи Юлії ТИМОШЕНКО», - вважає експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, лідери суспільних симпатій, кандидати на посаду Президента, які ведуть країну до хаосу, можуть створити прецедент делегітимизації новообраної влади. Зокрема, за його словами, і лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ, і лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК, «підштовхуючи країну до тотальних перевиборів, прирікають суспільство на ідеологічний нігілізм».

«Ціна перемоги на таких виборах настільки висока, що будуть виправдані будь-які, навіть найдеструктивніші технології. Це неминуче приведе до падіння мотивації і довіри до політичних інститутів. А отже, будь-який переможець як президентських, так і парламентських виборів, одержить найнижчий ступінь легітимізації влади», - зазначає заступник директора АМС.