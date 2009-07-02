Нашу Україну дивує, що Тимошенко вимагає скасування недоторканності

Партія «Наша Україна» схвалює бажання БЮТ підтримати у Верховній Раді питання про скасування депутатської недоторканності.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби «Нашої України» щодо скасування депутатської недоторканності.

“Не дивлячись на те, що ініціатива Блоку Юлії Тимошенко щодо розгляду парламентом питання про скасування депутатської недоторканності вимушена, партія «Наша Україна» загалом вітає такий крок”, - зазначають автори заяви.

На думку нашоукраїнців, розглядати дане питання БЮТ спонукають саме трагічні події на Кіровоградщині за участю народного депутата від цієї політичної сили Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, “адже, очевидно, що спроба зам’яти справу поставила б хрест на репутації Блоку Юлії Тимошенко”.

“Однак нас щиро дивує той факт, що сьогодні фракція БЮТ та її лідер прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вимагають (!) розгляду цього питання”, - зазначили в “Нашій Україні”, нагадавши, що вже не один рік у парламенті зареєстровані всі необхідні законопроекти – від проекту внесення змін до Конституції та Закону «Про статус народного депутата України» до порядку проведення особистого поіменного голосування шляхом підняття руки. Але весь цей час для фракції БЮТ це питання не було таким актуальним як сьогодні, констатується в заяві.

“Ми схвально ставимося до бажання БЮТ очистити свої ряди від злочинців і підтримати в парламенті питання про скасування депутатської недоторканності. Шкода лише, що такий крок стає не виконанням зобов’язань політиків, а наслідком страшного злочину”, - наголосили в “Нашій Україні”.

Як повідомляв УНІАН, голова фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО сьогодні, 2 липня, заявив, що на позачерговому засіданні Верховної Ради, скликаному на вимогу фракції Блоку Юлії Тимошенко, окрім вирішення питань кадрових призначень в уряді, БЮТ вимагатиме розгляду питання зняття депутатської недоторканності.

Позачергове засідання ВР відбудеться 3 липня.