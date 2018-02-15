Мер Одеси Труханов провів ніч у СІЗО: сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід (відео)

Сьогодні запобіжний захід меру Одеси та його спільникам обиратиме столичний Солом’янський суд.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов ніч провів у слідчому ізоляторі, сьогодні йому мають обрати запобіжний захід.

Як йдеться в сюжеті ТСН, вчора Труханова так і не довезли до суду. Як пояснив прокурор – через відсутність технічної можливості.

Сьогодні запобіжний захід меру Одеси та його спільникам обиратиме столичний Солом’янський суд.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого детективи Національного антикорупційного бюро затримали Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

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Вони підозрюються у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

13 лютого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом посадовим особам мерії Одеси, зокрема, й міському голові.

14 лютого прокурори САП подали до Солом’янського райсуду клопотання про обрання Труханову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн грн. Крім того, сторона обвинувачення просить суд обрати запобіжні заходи у вигляді застави у розмірі 30 млн грн заступнику Труханова і застави у розмірах по 10 млн грн іншим фігурантам провадження.