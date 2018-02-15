Справа мера Одеси Труханова: під будівлею суду сталися сутички

На місці перебувають також понад 200 правоохоронців, зокрема, представників Національної гвардії.

На вході до будівлі Солом'янського суду Києва, де слухають справу очільника Одеси Геннадія Труханова, сталися сутички між представниками поліції та Національного корпусу.

Між поліцейським та представником Нацкорпусу сталася словесна перепалка, після чого поліція намагалася затримати чоловіка, передає "Громадське".

"Тоді близько 30 представників Нацкорпусу намагалися перешкодити затриманню і на сходах будівлі суду сталася бійка. Застосували сльозогінний газ", — йдеться у повідомленні.

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Між чоловіками у балаклавах та Нацкорпусом вже раніше також сталася сутичка.

Як повідомляв УНІАН, біля будівлі Солом’янського районного суду Києва, де триває засідання з обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову, зібралися активісти організацій «Національні дружини» та С14.

Мітингувальники вимагають відправити Труханова за грати. Також поряд з активістами цих організацій перебувають люди у чорній формі з шевронами батальйону «Донбас». Всього їх близько 100.

При цьому біля будівлі перебувають кількасот поліцейських та бійців Нацгвардії.

На поверсі, де проходить засідання з розгляду клопотання про обрання Труханову запобіжного заходу, перебувають близько 20 працівників полку поліції особливого призначення. Вони не пропускають у коридор та в зал судового засідання декілька десятків осіб у чорній формі, які стоять на сходах між поверхами, а частина з них закриває обличчя.