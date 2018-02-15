Суд над мером Одеси Трухановим: під будівлею зібралися близько 100 активістів нацдружин та С14

Також декілька десятків осіб у чорній формі намагаються пройти до зали судового засідання.

Біля будівлі Солом’янського районного суду Києва, де триває засідання з обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову, зібралися активісти організацій «Національні дружини» та С14.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники вимагають відправити Труханова за грати.

Також поряд з активістами цих організацій перебувають люди у чорній формі з шевронами батальйону «Донбас». Всього їх близько 100.

При цьому біля будівлі перебувають кількасот поліцейських та бійців Нацгвардії.

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На поверсі, де проходить засідання з розгляду клопотання про обрання Труханову запобіжного заходу, перебувають близько 20 працівників полку поліції особливого призначення. Вони не пропускають у коридор та в зал судового засідання декілька десятків осіб у чорній формі, які стоять на сходах між поверхами, а частина з них закриває обличчя.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого детективи Національного антикорупційного бюро затримали Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

Вони підозрюються у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

13 лютого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом посадовим особам мерії Одеси, зокрема, й міському голові. Чиновників підозрюють у заволодінні коштами бюджету Одеси під час придбання та передачі в комунальну власність будівлі ДП "Завод "Краян".

14 лютого прокурори САП подали до Солом’янського райсуду клопотання про обрання Труханову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн грн. Крім того, сторона обвинувачення просить суд обрати запобіжні заходи у вигляді застави у розмірі 30 млн грн заступнику Труханова і застави у розмірах по 10 млн грн іншим фігурантам провадження.