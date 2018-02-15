Турчинов заявляє, що хотів переконати Януковича написати заяву про відставку (відео)

Для цього Верховна Рада відрядила Авакова і Наливайченка до Криму.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявляє, що хотів переконати Віктора Януковича написати заяву про відставку з поста президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав на засіданні Оболонського райсуду Києва з розгляду справи про державну зраду Януковича.

За словами Турчинова, аби не допустити вивезення з країни документів і втечі високопосадовців, він розпорядився не випускати гелікоптер Януковича з України.

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Як сказав секретар РНБО, він хотів переконати Янукавича написати заяву про відставку, коли ще той перебував у Криму. Для цього Верховна Рада відрядила тодішнього голову СБУ Валентина Наливайченка та на той час в.о. міністра внутрішніх справ Арсена Авакова до Криму, але там їм не вдалося знайти Януковича.

Турчинов на момент анексії Росією Криму та після втечі Януковича з України був обраний на посаду голови Верховної Ради виконував обовязки президента України.