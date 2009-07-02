Звільнений Ющенком кіровоградський губернатор хоче повернутися через суд

Василь МОЦНИЙ оскаржив у суді Указ Президента від 27 червня 2009 року про звільнення його з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час засідання Кіровоградського прес-клубу реформ.

За словами В.МОЦНОГО, 1 липня Кіровоградський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі, призупинивши таким чином дію президентського Указу.

«Я вважаю, що підстав для мого звільнення немає. На сьогодні лише 8 областей України виконали показники за І півріччя, в тому числі Кіровоградщина. В області стовідсотково виконуються всі соціальні виплати. Крім того, за час мого перебування на посаді губернатора була постійна взаємодія з правоохоронними органами. Виходить, що функціональні обов’язки прокурора Голованівського районі та начальника райвідділу міліції дозволяли їм приховувати ситуацію», - зазначив В.МОЦНИЙ.

Він також наголосив, що до сьогодні не бачив Указу Президента про своє звільнення, хоча фельд’єгерська служба могла доставити його за один день.

За словами В.МОЦНОГО, незважаючи на обставини, Кіровоградщина готується до приїзду Президента Віктора ЮЩЕНКА.

«Візит в планах залишається, план підготовлений, визначається дата. В будь-якому випадку область буде бажано зустрічати Президента», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, на той час прокурором Голованівського району Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства в Кіровоградській області загинув місцевий житель - 53-річний Валерій Олійник.

27 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що у зв’язку з цією подією звільнив зі своєї посади голову Кіровоградської ОДА В.МОЦНОГО.

Як йдеться в указі, В.МОЦНОГО звільнено за неналежне виконання вимог статті 119 Конституції України щодо забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.