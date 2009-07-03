Янукович назвав причину подорожчання бензину

Причина зростання цін на бензин в Україні полягає в політиці уряду, орієнтованій на імпорт нафтопродуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав учора лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ під час своєї робочої поїздки до Луганська.

«Сьогодні політика уряду є політикою «відкритих дверей» для імпорту», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, коментуючи ситуацію зі зростанням цін на нафтопродукти, зокрема на бензин в Україні.

За його словами, сьогодні частка імпортного пального на українському ринку є на 30-40% більшою, ніж це було за часів, коли прем’єр-міністром був сам В.ЯНУКОВИЧ.

«Ми завантажували наші нафтопереробні заводи сировиною і отримували українське пальне», - пояснив лідер ПР, зазначивши, що це дозволяло контролювати цінову політику на ринку та розвивати вітчизняну економіку.