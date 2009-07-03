Ющенко на три дні летить до Криму
08:38, 03 липня 2009Політика
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У Севастополі глава держави візьме участь в урочистостях
Президент України Віктор ЮЩЕНКО 3-5 липня перебуватиме з робочою поїздкою в Автономній Республіці Крим.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, мета поїздки - вивчення на місці комплексу питань щодо соціально-економічної ситуації, перспективи розвитку регіону та ознайомлення жителів АРК з проектом Конституції, розробленим Президентом України.
Планується, що сьогодні о 12.50 в Криму В.ЮЩЕНКО проведе нараду щодо розвитку інвестиційних проектів у регіоні.
5 липня у Севастополі глава держави візьме участь в урочистостях з нагоди Дня флоту України.
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