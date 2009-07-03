Ющенко на три дні летить до Криму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 3-5 липня перебуватиме з робочою поїздкою в Автономній Республіці Крим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, мета поїздки - вивчення на місці комплексу питань щодо соціально-економічної ситуації, перспективи розвитку регіону та ознайомлення жителів АРК з проектом Конституції, розробленим Президентом України.

Планується, що сьогодні о 12.50 в Криму В.ЮЩЕНКО проведе нараду щодо розвитку інвестиційних проектів у регіоні.

5 липня у Севастополі глава держави візьме участь в урочистостях з нагоди Дня флоту України.