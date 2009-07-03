Три ключові питання позачергової сесії парламенту

08:43, 03 липня 2009
Політика
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Регіонали погрожують блокуванням

Сьогодні на позачерговій сесії ВР депутати мають розглянути кадрові зміни в уряді, законопроект про внесення змін до Конституції щодо позбавлення депутатів недоторканності та зняття імунітету з бютівця Віктора Лозинського. 

Партія регіонів знову ініціювала питання про підняття прожиткового мінімуму громадян і  наполягає на його першочерговості. В разі ж відмови коаліції голосувати, регіонали погрожують знову заблокувати трибуну. Лідер опозиції Віктор Янукович наголошує, що підвищення пенсій та зарплат навіть у  складних економічних умовах абсолютно реально і  його політична сила не відступиться від намірів це зробити.

ICTV

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