Три ключові питання позачергової сесії парламенту

Сьогодні на позачерговій сесії ВР депутати мають розглянути кадрові зміни в уряді, законопроект про внесення змін до Конституції щодо позбавлення депутатів недоторканності та зняття імунітету з бютівця Віктора Лозинського.

Партія регіонів знову ініціювала питання про підняття прожиткового мінімуму громадян і наполягає на його першочерговості. В разі ж відмови коаліції голосувати, регіонали погрожують знову заблокувати трибуну. Лідер опозиції Віктор Янукович наголошує, що підвищення пенсій та зарплат навіть у складних економічних умовах абсолютно реально і його політична сила не відступиться від намірів це зробити.

ICTV