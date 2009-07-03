ГПУ встановила, що Лозінський умисно вбив людину?

Досудове слідство Генпрокуратури встановило, що народний депутат БЮТ Віктор Лозінський, прокурор Голованівського району Кіровоградської області Євген Горбенко та начальник Голованівського РВ УМВС Михайло Ковальський умисно заподіяли тяжкі тілесні ушкодження Валерію Олійнику, від яких той помер.

Про це йдеться у поданні Генеральної прокуратури до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та взяття під варту Лозинського, текстом якого володіє "Українська правда".

У ньому описуються обставини смерті Олійника і констатується, що в діях Лозінського вбачаються ознаки злочину за ч. 2, ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого.

Сам Лозінський, згідно з документом, свою провину заперечує, "проте переконливих доводів на свою користь не навів", лише стверджуючи, що Олійник застосував до нього та його друзів вогнепальну та холодну зброю й їхні дії були самозахистом.

Як відомо, 16 червня у Голованівському районі Кіровоградської області в інциденті за участю Лозінського, Горбенка та Ковальського загинув 55-річний Олійник.

Звучали версії, що це було полювання. Утім, учасники інциденту причетність до вбивства заперечували, називаючи свої дії самозахистом. Разом із тим, на тілі загиблого було виявлено 9 вогнепальних поранень, численні переломи. Поховали його без ноги.

Горбенка і Ковальського було звільнено з займаних посад та затримано Генпрокуратурою. За деякими даними, вони уже зізналися слідчим у вбивстві 15 осіб.

Лозінський, який спершу проходив у справі як свідок, звернувся до генпрокурора з проханням внести на розгляд Верховної Ради подання про позбавлення його депутатської недоторканності, нібито щоб уникнути спекуляцій щодо цього.

У Верховній Раді вже завершується збір депутатських підписів щодо розгляду на позачерговому засіданні у п’ятницю подання Генпрокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності і взяття під варту Лозінського.

Українська правда