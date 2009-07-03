Партія регіонів заблокувала Раду
09:48, 03 липня 2009Політика
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У сесійній залі розвішено плакати
Фракція Партії регіонів до початку пленарного засідання заблокувала роботу Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 депутатів від цієї політичної сили заблокували президію і трибуну ВР, а також ложу уряду.
Крім того, у сесійній залі розвішено плакати із закликами до депутатів захистити соціальні гарантії людей.
Сьогодні у Верховній Раді має відбутися позачергове засідання, на якому планується розглянути кадрові питання, законопроекти щодо скасування депутатської недоторканності та ряд інших питань.
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