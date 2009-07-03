Тимошенко прибула до Кіровограда

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула в Кіровоград з одноденною робочою поїздкою.

Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО ознайомиться з аварійною ситуацією будівлі Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.Кропивницького.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО побуває на полі Кіровоградського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук і ознайомиться з посівом зернових.

Також Ю.ТИМОШЕНКО планує взяти участь у відкритті нового олійноекстракційного заводу з переробки олійних культур ВАТ «Креатив-групп» і поспілкуватися зі співробітниками підприємства.