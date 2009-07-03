Партія регіонів шантажує Раду бійкою

Голова ВР Володимир Литвин, відкриваючи засідання ВР, повідомив, що у порядок денний виноситься лише одне питання: про зняття депутатської недоторканності з Віктора Лозінського. На запитання В`ячеслава Кириленка, чому не розглядається питання зняття недоторканності з усіх депутатів, спікер відповів, що він не хоче бійки в залі, позаяк йому заявили, що якщо в порядку денному з`являться інші, окрім заявленого, питання, то в залі буде бійка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на позачерговій сесії ВР депутати мали розглянути кадрові зміни в уряді, законопроект про внесення змін до Конституції щодо позбавлення депутатів недоторканності та зняття імунітету з бютівця Віктора Лозинського.