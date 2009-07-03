Депутати напрацювались: Литвин закрив засідання ВР

Сьогоднішнє позачергове пленарне засідання Верховної Ради України закрито.

Як зазначив голова ВР Володимир ЛИТВИН, під час Погоджувальної ради вносилися пропозиції, що мали «контраверсійний характер, не узгоджуються», тому прийнято рішення закрити позачергове засідання ВР.

Спікер нагадав, що у понеділок, 6 липня, відбудеться засідання Погоджувальної ради парламенту об 11.00.

В.ЛИТВИН звернувся до народних депутатів з проханням «схаменутися, одуматися і дати можливість на наступному тижні Верховній Раді працювати».

Він підкреслив, що такими діями «ми спільними зусиллями штовхаємо країну до провалля».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, ВР позбавила повноважень народного депутата від БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, стосовно якого було порушено кримінальну справу за фактом завдання тілесних ушкоджень, які спричинили смерть людини в Голованівському районі Кіровоградської області.

Раніше планувалося, що ВР сьогодні також розгляне питання про урядові кадрові призначення та внесення змін до Конституції про скасування депутатської недоторканності.

Однак фракція Партії регіонів блокувала президію і трибуну ВР, вимагаючи ухвалення на цьому позачерговому засіданні ВР закону про підвищення зарплат і пенсій для найбідніших громадян.