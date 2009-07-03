Кириленко погрожує оголосити бойкот Тимошенко

Депутатська група «За Україну!», яка входить до складу фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, не голосуватиме «ні за звільнення ні за призначення будь-кого з членів Кабінету міністрів України», заявив журналістам лідер групи В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, він наголосив, що група виступає «категорично проти розправи над патріотичними міністрами, передусім над міністром освіти».

На його переконання, «ця метушня навколо нових портфелів має на меті одне завдання – вибити з уряду того, хто хоч як-небудь робить реформи в інтересах країни».

«Практично єдиний міністр, який впроваджує реформи, – це міністр освіти Іван ВАКАРЧУК», - додав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, це «патріотичний професіонал, який чітко стоїть на українських позиціях і має підтримку людей, випускників, вступників, батьків і підтримку громадськості, але він не має підтримки різноманітних "табачників", які, як представники п’ятої колони, хотіли б усунути практично останнього патріотичного міністра з українського уряду».

В.КИРИЛЕНКО попередив колег із фракції БЮТ, що у випадку, «коли хоча б один голос з БЮТ буде відданий за відставку І.ВАКАРЧУКА, група «За Україну!» припинить будь-який діалог із правлячою коаліцією і прем’єр-міністром України».

Як відомо, до групи «За Україну!» входять 17 народних депутатів із фракції НУ-НС.