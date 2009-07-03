Вінський нагадав Тимошенко: вона сама підписала «обурливий» документ

Екс-міністр транспорту Йосип ВІНСЬКИЙ здивований дорученням прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, яке вона дала першому заступнику міністра транспорту і зв`язку Василю ШЕВЧЕНКУ, виконуючому обов`язки міністра, вивчити обгрунтованість підвищення портових зборів у 2008 р., а також - наміром «звільнити всіх, хто до цього причетний», оскільки відповідну постанову уряду про підвищення портових зборів Ю.ТИМОШЕНКО підписувала власноруч.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Й.ВІНСЬКОГО.

«Питання про перегляд портових зборів ще майже рік тому – в повній відповідності з чинним законодавством - обговорювалося на засіданні уряду під головуванням самої ТИМОШЕНКО, внаслідок чого було прийнято постанову КМУ №769 від 20 серпня 2008 року, під якою, знову ж таки, стоїть підпис самої Юлії Володимирівни. Тобто знову виникає ситуація, коли навколо лідера БЮТ винні всі, окрім неї самої», - заявив Й.ВІНСЬКИЙ.

Він нагадав, що до підвищення в 2008 р. востаннє портові збори підвищували в 2003 році (постанова КМУ №1069). «Тому рішення Кабінету міністрів про підвищення ставок портових зборів на 58%, прийняте в 2008 р., було дуже необхідне для виправлення того жахливого становища, в якому знаходилися українські порти», - вважає Й.ВІНСЬКИЙ. Екс-міністр транспорту і зв`язку також зазначив, що підвищення в 2008 р. було мінімальним і враховувало зростання цін на промислові товари в цілому, подорожчання енергоносіїв, будівельних робіт, устаткування, інфляцію тощо.

За його словами, проти підвищення тарифів у портах виступають «олігархи, охочі за безцінь використовувати державну інфраструктуру».

Як повідомляв УНІАН, 1 липня ц.р. Ю. ТИМОШЕНКО доручила в.о. міністра транспорту і зв`язку України В. ШЕВЧЕНКУ вивчити обгрунтування підвищення портових зборів. Доручення дане після інформації аграрних асоціацій про підвищення приватними портами вартості своїх послуг на 42% як реакцію на 70-процентне підвищення портових зборів. «Якщо підтвердиться інформація, що портові збори збільшені на 70%, звільняйте всіх, хто до цього причетний, адже такі речі мають обговорюватися на засіданні уряду і прийматися спільно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до в.о. міністра. Інформацію про підсумки цих перевірок Мінтранс має надати уряду до кінця цього тижня.

Довідка УНІАН. 20 серпня 2008 р. Кабінет міністрів України підвищив портові збори в середньому на 58%. Відповідні зміни внесені до Положення про портові збори.