Генпрокуратура вже шукає Лозінського
"Приймаються міри до його затримання"
Слідчі Генеральної прокуратури України вживають заходів щодо затримання Віктора ЛОЗІНСЬКОГО після позбавлення його сьогодні Верховною Радою повноважень народного депутата.
Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури Петро КОВАЛЬ.
"Проводяться слідчі дії, вживаються заходи до його затримання", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, Верховна Рада ухвалила постанову про припинення депутатських повноважень В.ЛОЗІНСЬКОГО, стосовно якого було порушено кримінальну справу за фактом завдання тілесних ушкоджень, які спричинили смерть людини в Голованівському районі Кіровоградської області.
За дане рішення проголосували 415 народних депутатів із 444, зареєстрованих у сесійній залі.