Тимошенко натиснула на кнопку «старт»

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час робочої поїздки до Кіровограда взяла участь у відкритті новозбудованого олієекстракційного заводу з переробки олійних культур ВАТ "Креатив-груп" і запустила його в експлуатацію.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, Ю.ТИМОШЕНКО власноруч натиснула на кнопку "старт", за допомогою якої завод був запущений у роботу. Прем’єр мала можливість поспостерігати за тим, як завод запрацював.

Окрім того, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО ознайомилася зі станом посівів зернових культур Кіровоградського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук.