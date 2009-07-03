Тимошенко натиснула на кнопку «старт»
13:28, 03 липня 2009Політика
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Прем`єр - у Кіровоградській області
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час робочої поїздки до Кіровограда взяла участь у відкритті новозбудованого олієекстракційного заводу з переробки олійних культур ВАТ "Креатив-груп" і запустила його в експлуатацію.
Як повідомили УНІАН в управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, Ю.ТИМОШЕНКО власноруч натиснула на кнопку "старт", за допомогою якої завод був запущений у роботу. Прем’єр мала можливість поспостерігати за тим, як завод запрацював.
Окрім того, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО ознайомилася зі станом посівів зернових культур Кіровоградського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук.
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