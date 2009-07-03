Тимошенко пригадала Ющенку звільненого губернатора

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО називає звільнення Василя МОЦНОГО з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації піар-акцією Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні у ході робочої поїздки в Кіровограді.

«Всі піари, які робились на трагічних подіях, успіху політикам не приносили», - зазначила прем’єр.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, Президент України “пропіарив себе”, заявивши на з’їзді партії «Наша Україна» про звільнення успішного керівника Кіровоградщини В.МОЦНОГО.

«Губернатор у такий важкий час виконує бюджет, за незручних погодних умов збирає разом з аграріями добрий врожай. Ми сьогодні проїхали по області, всі люди просять нас, щоб В.МОЦНОГО не звільняли. Він за останні 12 років найцінніший керівник у регіоні», - наголосила прем’єр-міністр.

Разом з тим Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що Президент не має конституційного права звільняти указом голів облдержадміністрацій без подання уряду та прем’єр-міністра.

«Ми такого подання не дамо, тому що несправедливе подібне ставлення до керівника, який успішно і ефективно працює. Я дуже хочу, щоб Президент, який є гарантом Конституції, не порушував Основний Закон. Не можна красти те, що охороняєш», - заявила прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що парламентська фракція БЮТ обов’язково звернеться до Конституційного Суду щодо неправомірності Указу Президента про звільнення кіровоградського губернатора.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Президент заявив, що звільнив зі своєї посади голову Кіровоградської ОДА В.МОЦНОГО у зв’язку з трагічними подіями у Голованіському районі, коли під час зіткнення з народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, на той час прокурором Голованівського району Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель - 53-річний Валерій Олійник.

Як йдеться в указі, В.МОЦНОГО звільнено за неналежне виконання вимог статті 119 Конституції України щодо забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.

У свою чергу В.МОЦНИЙ оскаржив цей указ, і 1 липня Кіровоградський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі, призупинивши таким чином дію президентського указу.