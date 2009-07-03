Ющенко звільнив 40 голів районних адміністрацій через Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав розпорядження про увільнення від тимчасового виконання обов`язків ряд голів районних державних адміністрацій.

Про це повідомляє прес-служба глави держави з посиланням на заступника глави Секретаріату Президента - представника Президента у Конституційному Суді і Центрвиборчкомі Марину СТАВНІЙЧУК.

“Розпорядження видані з метою спонукання Кабінету міністрів до виконання покладених Конституцією та законами України повноважень щодо внесення главі держави подань про призначення керівників РДА”, - наголошує М.СТАВНІЙЧУК.

Водночас Президент доручив голові Ради міністрів Криму та головам облдержадміністрацій протягом трьох днів внести на розгляд уряду пропозиції щодо кандидатур на вакантні посади голів райдержадміністрацій.

«Впродовж 2006 - 2009 років значного поширення набула неправомірна практика невнесення Кабінетом міністрів подань про призначення голів місцевих державних адміністрацій, у зв`язку з чим кожна шоста посада керівника РДА досить тривалий час лишається вакантною. Це свідчить, що уряд у кадрових питаннях і щодо місцевих органів виконавчої влади притримується лінії «порожніх крісел», - зазначила М. СТАВНІЙЧУК.

Відтак, наголосила вона, зважаючи на завдання, покладені на РДА Конституцією та національними законами, невирішення питання призначення голів цих органів призводить до згубних наслідків, позначається на законності і ефективності їх діяльності. «Нині ситуація обтяжується також фінансовою кризою, яка негативно впливає на соціально-економічний розвиток регіонів та держави в цілому», - сказала заступник Глави Секретаріату.

«Саме тому Президент звернувся до Кабінету міністрів з вимогою невідкладно розглянути пропозиції голів обласних держадміністрацій щодо кандидатур на посади керівників РДА та внести відповідні подання главі держави про призначення на вакантні посади, як це встановлено Конституцією та законами України», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Відповідно до розпорядження, розміщеного на сайті Президента звільнено від тимчасового виконання обов`язків голови РДА 40 осіб.