Медведько має надію, що втекти за кордон Лозінському не дасть... совість

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО не може гарантувати, що Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ, позбавлений 3 липня повноважень народного депутата у зв’язку з розслідуванням кримінальної справи про загибель жителя Кіровоградської області Валерія Олійника, не виїде з України, проте сподівається, що екс-депутат сам сприятиме слідству.

Про це він заявив в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» , коментуючи вірогідність того, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ покине країну до зняття з нього депутатського імунітету.

Генпрокурор повідомив, що гарантії, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ не сховається від слідства, не існує.

«Такої гарантії немає. У силу закону ми не маємо права охороняти народного депутата, спостерігати за ним і, більше того, вживати якихось заходів, спрямованих на його затримання», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

При цьому він припустив, що переховуватись від слідства В.ЛОЗІНСЬКОМУ не дозволить совість.

«Гадаю, що в народного депутата, котрий навіть сам заявляв про те, що він звернувся до генерального прокурора з проханням зняти з нього депутатську недоторканність, є певна громадянська совість. Сподіваюся, він перебуватиме тут і сам посприяє тому, щоб ми об’єктивно, всебічно розслідували обставини загибелі Олійника», - заявив генпрокурор.

При цьому генпрокурор наголосив, що має всі підстави стверджувати, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ причетний до смерті В.Олійника.

«У мене як у генерального прокурора на даний момент є всі достатні підстави стверджувати, що і прокурор Голованівського району, і начальник районної міліції, і народний депутат причетні до смерті Валерія Олійника, - заявив О.МЕДВЕДЬКО. - Я переконаний, що ЛОЗІНСЬКИЙ причетний до цього злочину, і він нестиме кримінальну відповідальність. Для того і було направлено відповідне подання, щоб ми могли рухатися далі в розслідуванні цієї справи».

Як повідомляв УНІАН, 53-річний В.Олійник загинув у результаті сутички з В.ЛОЗІНСЬКИМ, Є.ГОРБЕНКОМ і М.КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства у Кіровоградській області 16 червня.

Учора, 3 липня, Верховна Рада ухвалила постанову про припинення депутатських повноважень В.ЛОЗІНСЬКОГО відповідно до його заяви. За дане рішення проголосували 415 народних депутатів із 444, зареєстрованих у сесійній залі.