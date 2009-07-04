Тимошенко подякувала пілоту Ту-154 за майстерну аварійну посадку (відео)

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО подякувала командиру та екіпажу літака Ту-154, який виконував рейс Сімферополь - Санкт-Петербург, за майстерність та здійснення аварійної посадки літака з поламаним шасі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату уряду,Ю.ТИМОШЕНКО весь час тримала під контролем ситуацію з посадкою літака Ту-154, який вилетів із Сімферополя та не міг продовжувати рейс через поломку шасі.

О 14:02 літак Ту-154, який виконував рейс Сімферополь – Санкт-Петербург», вилетів із аеропорту Сімферополя, проте під час перших хвилин польоту з’ясувалося, що стійка шасі не складається. Командир російського екіпажу Сергій БОГАТОВ вирішив, що літак не здійснюватиме рейс до Санкт-Петербурга, а виробить пальне в повітрі та здійснить посадку в аеропорту Сімферополя.

Півтори години літак з 92-ма пасажирами (в тому числі 4 дитини) та 11 членами екіпажу був вимушений залишатися в повітрі. О 16:06 завдяки майстерності пілота та координації служб аеропорту Сімферополя літак здійснив посадку без ускладнень. Літак непошкоджений, пасажири та члени екіпажу почуваються нормально. Посадка здійснювалася на злітну смугу, залиту піною.

Ю.ТИМОШЕНКО по телефону подякувала С.БОГАТОВУ та всьому екіпажу за майстерність та відданість справі.

«Я пишаюся професіональними якостями - Вашими та Вашого екіпажу, витримкою та здібністю миттєво приймати відповідальні рішення. Увесь час, поки Ваш літак із 92 пасажирами знаходився в повітрі, я молилася Богу, щоб все пройшло без ускладнень. Я можу лише уявити, що пережили люди, які знаходилися в цьому літаку. Але на землі всі необхідні служби були готові до будь-якого сценарію розвитку подій», - зазначила прем’єр-міністр.

Вона подякувала міністру з питань надзвичайних ситуацій України Володимиру ШАНДРІ, працівникам кримського МНС та працівникам Сімферопольського аеропорту, які миттєво відреагували на позаштатну ситуацію.

«Сьогодні я знову пересвідчилася в тому, що в нашій країні дуже багато героїв, які можуть ризикувати власним життям заради порятунку інших. Вони про це не кажуть з екранів телевізорів, як це роблять щодня політики – про щоденні подвиги героїв, які ходять з нами поруч, мало хто знає. Але вони є і приносять значно більше користі людям, аніж деякі політичні діячі. Вони щодня роблять нашу Батьківщину сильнішою. Дякую всім Вам за самовіддану працю та і вірю, що з такими людьми наша країна буде сильнішою», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

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