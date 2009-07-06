Ющенко: військові повинні жити дружно

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності дружніх відносин між флотами України і Росії, що базуються у Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Глава держави заявив у неділю на прес-конференції у Севастополі.

За його словами, «звичайно, хотілося б, щоб стосунки між двома флотами менше політизувалися». На переконання Президента , «військові повинні жити дружно. Рано чи пізно, такі відносини будуть».

«Як Президент, я роблю все для того, щоб такі відносини були», - зауважив В.ЮЩЕНКО і запевнив, що він і надалі робитиме все, щоб українсько-російські стосунки були відкритими, добросусідськими, чесними і справедливими.

«У нас немає інтересу, чи задач у нашої політики, які б ставили певні некоректні позиції по відношенню до інтересів нашого великого сусіда - братнього російського народу. Жодного проекту», - запевнив Глава джержави.

Водночас, на думку В.ЮЩЕНКА, «український флот на Чорному морі буде мати одну перспективу: тільки розвитку, тільки посилення свого оснащення, посилення своєї бойової підготовки». «Бо Україна - морська держава. Ми хочемо утвердити себе у цьому статусі. Безумовно, на військово-морський флот покладається велика місія забезпечення обороноздатності країни. Другого варіанту немає: український флот у Севастополі буде мати рух в одну сторону: з кожним роком він буде укріплюватися», - сказав Президент.

За його словами, сьогодні ВМС налічують 15 тисяч українських моряків, «це більше, ніж російська частина військово-морського флоту».

«Ви знаєте про концепцію, прийняту Міністерством оборони, яка розглядалася на РНБО про розвиток військово-морського флоту, і, зокрема, про розбудову військових кораблів. Наша мета -оснастити український флот насучаснішими кораблями і озброєнням. Це загальнонаціональна задача. Це завдання нашої безпеки, це питання нашої оборонної політики», - додав В.ЮЩЕНКО.