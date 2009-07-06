Сьогодні до Тимошенко на Кабмін прийдуть дорогі гості

Міністри зберуться позачергово

Сьогодні о 15.00 відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів України за участю представників місії Міжнародного валютного фонду. Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, вхід до Будинку уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й та 3-й під’їзди, 7-й поверх. Акредитація журналістів здійснюється до 13.00 за тел.: 256-66-43, 256-75-82, 8-063-282-49-26, 8-067-656-52-40, 8-050-385-55-21.

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