Ющенко святкуватиме в королівському товаристві

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочим візитом до Литви для участі в урочистостях з нагоди Тисячоліття цієї країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, планується, що на святкування до Литви прибудуть Королева Данії МАРГРЕТЕ II, Король Норвегії ХАРАЛЬД V, Король Швеції КАРЛ ГУСТАВ XVI і Королева СИЛЬВІЯ та ряд інших високопосадовців.

Від імені українського народу В.ЮЩЕНКО під час урочистостей виступить із вітальним словом.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з програмою візиту, Президент України нагородить орденом Свободи Президента Литви Валдаса АДАМКУСА.

Також під час візиту В.ЮЩЕНКО зустрінеться з новообраним Президентом Литовської Республіки Далею ГРІБАУСКАЙТЕ, після чого поспілкується з представниками українських ЗМІ.

Крім того, Президент України візьме участь у відкритті монументу до Тисячоліття Литви і ознайомиться з реконструйованим палацом Великих князів Литви.

У цей же день В.ЮЩЕНКО повернеться в Україну.