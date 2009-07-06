Янукович хоче дискусії за круглим столом - вже сьогодні

Партія регіонів ініціює проведення 6 липня круглого столу щодо забезпечення чесних та прозорих президентських виборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії з посиланням на лідера політичної сили Віктора ЯНУКОВИЧА.

Зокрема, Партія регіонів ініціює проведення круглого столу на тему „За прозорі і чесні президентські вибори без брудних технологій та фальсифікацій”.

“Пропонуємо провести дискусію з представниками всіх парламентських фракцій у прямому ефірі телеканалу „Рада” за участю журналістів усіх ЗМІ”, - йдеться в повідомленні.