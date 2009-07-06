Янукович хоче дискусії за круглим столом - вже сьогодні
10:44, 06 липня 2009Політика
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Хвилює тема чесності
Партія регіонів ініціює проведення 6 липня круглого столу щодо забезпечення чесних та прозорих президентських виборів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії з посиланням на лідера політичної сили Віктора ЯНУКОВИЧА.
Зокрема, Партія регіонів ініціює проведення круглого столу на тему „За прозорі і чесні президентські вибори без брудних технологій та фальсифікацій”.
“Пропонуємо провести дискусію з представниками всіх парламентських фракцій у прямому ефірі телеканалу „Рада” за участю журналістів усіх ЗМІ”, - йдеться в повідомленні.
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