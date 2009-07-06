Під ВР вимагатимуть заборони вживання пива на вулицях

У вівторок, 7 липня, з 9:00 громадянська кампанія «Форум порятунку Києва» проведе пікетування Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5) під гаслами: «Пивний алкоголізм – STOP!», «Пиво – не вода! Українці вимруть, якщо продовжать хлебтати пиво літрами!», «Пиво – шлях інтенсивної деградації суспільства».

У переданому УНІАН прес-релізі «Форуму порятунку Києва» наголошується, що пікетники закликатимуть народних депутатів підтримати внесений Миколою ТОМЕНКОМ, Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ та Євгеном СУСЛОВИМ і прийнятий у першому читанні 5 березня 2009 р. проект закону про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» (щодо обмеження споживання і продажу слабкоалкогольних напоїв) (№ 1171 від 11.12.2007).

У "Форумі порятунку Києва" заявляють, що проблема алкоголізму набуває колосальних масштабів. Зустріти зараз підлітка 12-14 років з пляшкою пива в руці – звичайне явище, що не викликає особливого здивування. Масово росте пивний алкоголізм. І понад усе цьому сприяє агресивна реклама, що створює брехливий міф про користь і «крутизну» вживання пива. У свідомості суспільства вона вже зробила цей горе-напій національним, прищепила стереотип – ніби пиво, це безневинна дитяча шипучка, відзначає ФПК. "Пивні бариги в прагненні наживи вже доходять до абсурду, випускаючи замовлені статті, де наполегливо рекомендують вживати пиво вагітним жінкам і матерям, які годують грудьми, для хорошої лактації, а дітям – для міцного і солодкого сну".

У прес-релізі наголошується, що обсяги продажів пива ростуть в геометричній прогресії, людей, що приохотилися до пива, стає все більше і більше. За статистикою, кожен житель нашої країни протягом року випиває майже 60 літрів пива. При цьому мало хто замислюється, що пиво – це перш за все алкоголізм, великий живіт, хвора печінка, проблеми з серцем та імпотенція. За останні 10 років пивних алкоголіків в Україні стало удесятеро більше. Якщо 10–15 років тому хворих з такою залежністю було один-два на сто алкоголіків, то зараз – більше десяти, відзначають у громадянській кампанії. У залежність все частіше потрапляють підлітки, молодь. При цьому пиво виключене з розряду спиртних напоїв, на нього не розповсюджуються заборони на рекламу та інші обмеження. І це, не дивлячись на те, що за останні роки вміст алкоголю в деяких сортах досяг 14% (що відповідає винам за змістом спирту). За часів СРСР міцність пива коливалася в межах від 2,8% до 3,5%, підкреслюється в прес-релізі. "Абсолютно необгрунтоване розділення спиртних виробів за ступенем шкоди, що надається ними, на організм, оскільки серед них немає і не може бути нешкідливих і безпечних. Ми вимагаємо прирівняти пиво до спиртних напоїв, виступаємо за повну заборону його реклами", - відзначають у "Форумі порятунку Києва".

Телефони: (8-044)228-55-33, (8-068) 251-71-70.