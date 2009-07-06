Симоненко теж збирається в Президенти
11:33, 06 липня 2009Політика
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Пленум рекомендував
Пленум Центрального комітету Комуністичної партії України рекомендуватиме з`їзду висунути лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА кандидатом у Президенти України.
Як повідомляє прес-служба партії, в суботу, 4 липня, відбувся Пленум ЦК Компартії України, де було висловлено рекомендацію майбутньому з`їзду щодо кандидатури на посаду глави Української держави від Компартії – П.СИМОНЕНКА.
Також пленум обговорив питання організації агітаційно-просвітницької роботи в ході майбутньої президентської кампанії й ухвалив відповідні рішення.
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