Симоненко теж збирається в Президенти

Пленум рекомендував

Пленум Центрального комітету Комуністичної партії України рекомендуватиме з`їзду висунути лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА кандидатом у Президенти України. Як повідомляє прес-служба партії, в суботу, 4 липня, відбувся Пленум ЦК Компартії України, де було висловлено рекомендацію майбутньому з`їзду щодо кандидатури на посаду глави Української держави від Компартії – П.СИМОНЕНКА. Також пленум обговорив питання організації агітаційно-просвітницької роботи в ході майбутньої президентської кампанії й ухвалив відповідні рішення.

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