Бережна народила доньку

У неділю близько 11 години дня народний депутат від ПР Ірина Бережна народила дівчинку. Немовля з`явилося на світ у приватному пологовому будинку «Ісіда» у Києві. Для регіоналки, яка поступила в клініку увечері в п`ятницю, це перша дитина. «Я щаслива, що стала мамою, почуваюся чудово, і пологи пройшли добре, донечка зі мною», — поділилася радістю з газетою "Сегодня" Бережна, яка вибрала для себе в клініці палату спільного перебування матері і дитини.

Політик зізналася, що перед тим, як назве дочку, уважно вивчить церковний календар, щоб знайти відповідне ім`я. А ось говорити про зріст і вагу дитини Ірина не захотіла: «Всьому свій час. Головне, у нас все нормально!» Цікаво, що буквально до самих пологів Бережна, яка випустила колекцію модного одягу для майбутніх матусь, ходила на концерти і театральні постановки, щоб «донька була творчою особистістю».