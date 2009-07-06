Литвин думає, що ПР створює підстави для розпуску парламенту

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що Партія регіонів намагається дати Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ підстави для розпуску парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

В.ЛИТВИН завважив, що фракція Партії регіонів робить все для того, аби парламент не працював і не було можливості закрити сесію.

За його словами, у зв’язку з цим почнеться відлік 30 днів з того дня, коли парламент не працює, що відповідно до Конституції України є підставою для розпуску Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня відбулось позачергове засідання парламенту.

На ньому планувалося розглянути три питання, однак через блокування роботи ВР депутатами від фракції Партії регіонів парламент ухвалив лише одне рішення. “Регіонали” вимагали розглянути законопроект про підвищення розміру прожиткового мінімуму й мінімальної зарплати.

Сьогодні, 6 липня, перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що депутати від ПР знову заблокують роботу Верховної Ради, якщо завтра не буде розглянуто законопроект про підвищення соціальних виплат.