Засідання уряду перенесли, бо дорогі гості не йшли?

Однією з причин відміни засідання уряду, призначеного сьогодні на 15-ту годину, стала інформація про вірогідну відсутність на ньому представників МВФ. Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За словами джерела, події розвивались таким чином.

Спочатку уряд через ЗМІ повідомив про дату та час проведення засідання, інформуючи, що на ньому будуть присутні представники Міжнародного Валютного Фонду. Однак це повідомлення було зроблене без відома самих представників МВФ та без узгодження з ними.

Після цього представники МВФ поінформували уряд, що на їхню присутність розраховувати не слід. Зокрема, телефонним дзвінком про це був поінформований віце-прем`єр-міністр Григорій Немиря. Невдовзі прес-служба Кабінету Міністрів повідомила про те, що засідання уряду переноситься.