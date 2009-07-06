Ющенка хочуть примусити до звільнення Черновецького

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції України і законів, ухвалення протиправних рішень посадовцями Київської міської ради і його виконавського органу має намір судитися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це в інтерв`ю «Главреду» заявив народний депутат від НУ-НС, голова відповідної ТСК Кирило КУЛИКОВ.

За його словами, до суду ТСК може звернутися, оскільки Президент не бажає виконувати рекомендацію Верховної Ради щодо звільнення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міськдержадміністрації.

«Є судові і громадські заходи, якими ми примушуватимемо Президента виконувати ці рішення», - сказав К.КУЛИКОВ.

Голова комісії зазначив, що парламентська комісія поки вирішує, до якого саме суду звертатися – адміністративного чи Конституційного. При цьому К.КУЛИКОВ нагадав, що для звернення до цих судів є певні процедури. Зокрема, суб`єктами подання до Конституційного Суду можуть бути як Президент України, так і десята частина Ради - 45 народних депутатів. «Ймовірно, збиратимемо підписи 45 народних депутатів», - припустив він.

Депутат провів аналогію між Росією і Грузією, коли застосовувалася військова операція «Примушення до миру».

«Парламентська ТСК має намір провести операцію «Примушення Президента до виконання закону», - сказав він.

К.КУЛИКОВ зазначив, що «Президент є першою посадовою особою, яка має виконувати Конституцію і наглядати за її дотриманням. Хоч він і вищий посадовець, проте стоїть не над законом, а під законом. Він є гарантом Конституції. Якщо ж Президент ігнорує Конституцію, тоді немає держави, і немає Президента».

К.КУЛИКОВ також повідомив, що найближчим часом Кабінет міністрів проведе спеціальне позачергове засідання, на якому має ухвалити серйозні організаційні і штатні рішення, що саме далі робити з висновками ТСК.

«Маю сподівання, що це засідання буде в середу, 8 липня», - зазначив К.КУЛИКОВ.

Окрім цього, депутат висловив думку, що парламентська комісія з розслідування діяльності мера має існувати і продовжувати далі свою роботу. За словами К.КУЛИКОВА, щодня в комісію надходить близько 100-200 звернень громадян.

«Є сенс працювати далі, якщо в Києві є порушення, і їх дуже багато. Ми пройшлися лише по верхівках. Зараз копатимемо углиб: займатимемося медициною, будівлями, островами», - підбив він підсумок.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня Верховна Рада ухвалила звіт Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів зловживань київською владою.

Враховуючи критичну ситуацію, що склалася в Києві, ВР звернулася до Президента України з пропозицією усунути від виконання обов`язків голову КДМА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на період роботи ТСК і рекомендувала скасувати цілий ряд його незаконних розпоряджень.