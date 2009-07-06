Тимошенко: на сьогодні коаліція знову працює нормально

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Партія регіонів, наполягаючи на збільшенні прожиткового мінімуму і зарплати, має намір свідомо блокувати роботу парламенту до президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на нараді Асоціації малих міст України.

«Це чиста провокація, щоб не працювала Верховна Рада аж до президентських виборів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, такі дії Партії регіонів викликані тим, що на сьогодні коаліція у Верховній Раді знову працює нормально, і є більшість для ухвалення рішень.

Прем’єр підкреслила, що пропозиція про підвищення мінімальних зарплат і прожиткового мінімуму потребує додатково 37,5 млрд. грн. «Починаючи з 1 липня, це тільки безпосередньо 37,5 млрд., а якщо брати широке коло витрат, які можуть збільшитися внаслідок ухвалення такого рішення, то це понад 46 млрд. за півроку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.