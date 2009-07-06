Ляпіна підозрює, що Тимошенко далі веде переговори з Януковичем

Народний депутат від НУ-НС Ксенія ЛЯПІНА вважає, що заяви Партії регіонів і БЮТ, пов’язані з роботою Верховної Ради на останньому пленарному тижні, свідчать про те, що переговори між цими політичними силами щодо створення коаліції і спільних дій у парламенті тривають.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутатської групи “За Україну!”.

«Дії Партії регіонів і БЮТ напередодні останнього пленарного тижня роботи ВР нагадують матч, який нечесно розігрується двома командами», - сказала вона.

«Регіони чудово знають, що зараз немає голосів для прийняття в цілому закону про прожитковий мінімум та мінімальну зарплату, тому використовують це суто як форму і привід для блокування”, - наголосила К.ЛЯПІНА.

«З іншого боку БЮТ, чудово розуміючи, чому відбувається блокування, наполягає на кадрових призначеннях і заявляє про проведення позачергових засідань. Таке враження, що вони одне на одного грають, розуміючи інтерес кожного в цій грі», - зауважила народний депутат.

«Безумовно, це виглядає так, що за лаштунками цієї гри відбуваються процеси, які від нас черговий раз приховуються», - підкреслила К.ЛЯПІНА, зауваживши, що загроза створення «ширки» не минула.

«Незважаючи на те, що на людське око розігрується протистояння, ЯНУКОВИЧ і ТИМОШЕНКО заявили про те, що після виборів все одно будуть разом. Можливо, вони вже не будуть домовлятися з приводу президентських виборів, але ще є багато питань, по яких вони можуть домовитися», - підкреслила К.ЛЯПІНА.